Пэрис Хилтон засветила голую грудь на вечеринке

09.01.2020, 1:51, Разное

Для выхода в свет светская львица выбрала прозрачное длинное платье с глубоким разрезом на ноге, усыпанное драгоценными камнями. Примечательно, что знаменитость не надела бюстгальтер.Соски она, конечно, заклеила специальными накладками, но это не особо помогло скрыть ее наготу.

Тем не менее, актриса хотя бы надела трусы, что уже не может не радовать. Поэтому гости могли лицезреть только на ее длинные ноги и упругую грудь.

Впрочем, Пэрис уж точно может позволить себе такую роскошь.Ведь в свои 38 лет ей удалось сохранить прекрасную фигуру.

Дополнили образ туфли-лодочки золотистого цвета. А густые блондинистые волосы ниспадали по плечам Хилтон крупными локонами.

Отметим, на светскую вечеринку Пэрис явилась не одна, а в сопровождении нового любовника. Это был их первый совместный выход в свет. Избранником звезды стал 38-летний бизнесмен Картер Реум. Вместе с братом он основал компанию VEEV Spirits, которая занимается производством алкогольной продукции.



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Последнее: Для выхода в свет светская львица выбрала прозрачное длинное платье с глубоким разрезом на ноге, усыпанное драгоценными камнями. Примечательно, что знаменитость не надела бюстгальтер.Соски она, конечно, заклеила специальными накладками, но это не особо помогло скрыть ее наготу. Тем не менее, актриса хотя бы надела трусы, что уже не может не радовать. Поэтому гости могли лицезреть […]

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