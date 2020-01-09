Всемирный банк оценил влияние нацпроектов на экономический рост в России

Предусмотренные нацпроектами инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал стимулируют экономический рост в РФ после 2022 года, уверены авторы январского доклада Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики».

«Ожидается, что в РФ национальные проекты, предусматривающие в числе прочего инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал, стимулируют [экономический] рост в период, выходящий за пределы прогноза (после 2022 года – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит оценку авторов доклада ТАСС.

По оценкам специалистов, в 2019 году темпы роста экономики РФ составили 1,2% (выше октябрьских прогнозов). При этом ВБ ухудшил прогноз на 2020 год до 1,6%. В 2021 и 2022 годах темпы роста ВВП России, по мнению сотрудников ВБ, составят 1,8%.

«В РФ более низкий по сравнению с ожидавшимся уровень инвестиционной и торговой активности в сочетании с сохранением международных экономических санкций привел к замедлению темпов роста экономики примерно до 1,2%», – говорится в докладе.

В документе также отмечается замедление темпов экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии «до самого низкого за три года уровня 2%». «Это стало отражением резкого спада экономической активности в Турции под воздействием серьезных потрясений на финансовом рынке в 2018 году, а также в Российской Федерации на фоне низкого спроса и сокращения добычи нефти», – считают в ВБ.

При этом, по мнению авторов доклада, «темпы роста экономики региона окрепнут в 2020 году до 2,6% при условии стабилизации цен на основные сырьевые товары, экономического роста в зоне евро и восстановления темпов роста экономики в Турции (до 3%) и в РФ (до 1,6%)». «Страны региона, являющиеся экспортерами энергоресурсов – Азербайджан, Казахстан и Россия, – по-прежнему уязвимы к серьезным колебаниям мировых цен на сырье, особенно если это происходит на фоне нарастания нестабильности», – считают в ВБ.

Кроме того, по мнению ВБ, «дополнительные санкции в отношении РФ могут оказать негативное влияние на ситуацию в регионе, особенно в тех странах, где внутренний спрос зависит от денежных переводов (Центральная Азия, Восточная Европа, Южный Кавказ)».

Директор Департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе включил Россию в список из восьми развивающихся стран, которые «играют важную роль в развитии мировой экономики».

Напомним, в декабре Всемирный банк оценил совокупное богатство России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает РФ совершить экономический прорыв.

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