Катастрофа украинского самолета. «Київстар» и lifecell предоставят абонентам скидки на звонки в Иран

Компании «Киїстар» и lifecell предоставили абонентам скидки на звонки в Иран после катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» 8 января. Об этом сообщили пресс-службы операторов.

«С 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети «Київстар» на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок», – говорится в сообщении «Київстара» в Facebook.

У зв’язку з трагічними подіями на території Ісламської республіки Іран, компанія Київстар висловлює співчуття сім’ям… Posted by Kyivstar on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Компания lifecell сообщила, что предоставит абонентам в Иране дополнительные минуты для звонков.

«В рамках программы «Забота через границ» lifecell обеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране. Чтобы клиенты lifecell в Иране могли связаться со своими родными и близкими, им начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украине», — сообщил оператор.

Пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Павловская заявила «Громадському радіо», что в данной ситуации они вряд ли смогут помочь гражданам другой страны.

«Мы всегда помогаем нашим гражданам и абонентам в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В данном случае мы вряд ли сможем чем-то помочь гражданам другой страны. Но если будет хоть какой-то трафик, по факту готовы будем откорректировать счета», – сказала она.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета.

Вечером 8 января из Киева в Иран отправится украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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