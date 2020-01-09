Расшифровка самописцев разбившегося под Тегераном украинского лайнера будет проходить в Иране

Расшифровка данных бортовых самописцев разбившегося под Тегераном украинского самолета Boeing 737 пройдет в Иране. Об этом пояснил начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации авиации Ирана Хасан Резаифар, сообщает ISNA.

«Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией, а значит, это будет сделано в Иране», — сказал он.

Руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде добавил, что Тегеран не собирается передавать самописцы компании Boeing или американской стороне. Он отметил, что украинские следователи смогут наблюдать за ходом проверки.

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Источник: Новая газета

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