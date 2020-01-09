В районе посольства США в Багдаде упали несколько ракет

Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу, одна из ракет упала недалеко от посольства США, информирует телеканал Al-Baghdadia со ссылкой на силовые структуры Ирака.

По данным телеканала, по «зеленой зоне» Багдада, где расположены посольства иностранных государств и иракские государственные учреждения, были выпущены две ракеты, одна из которых упала на улице недалеко от посольства США, а вторая попала в строящееся здание правительственного комплекса, передает ТАСС.

В результате обстрела нанесен материальный ущерб, пострадавших нет. В небо над столицей Ирака подняты американские вертолеты.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода иностранных войск с территории страны. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

4 января НАТО объявило о приостановке миссии в Ираке, однако уже 6 января все страны НАТО на экстренном заседании совета «выступили за сохранение миссии НАТО в Ираке».

Пентагон также отказался выводить американские войска из Ирака, а президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по объектам Ирана, «если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели».

В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ракетный удар Ирана по американским базам, Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.





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