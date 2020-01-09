Эксперты назвали полезные свойства клюквы. Оказывается, эта ягода содержит практически все необходимые организму человека витамины.

Клюква является источником различных полезных кислот и большого количества микроэлементов. Её используют как для профилактики многих заболеваний, так и в лечебных целях. С помощью клюквы можно наладить микрофлору кишечника и предотвратить пищевые расстройства. Содержащаяся в ней клетчатка способствует избавлению от запоров и улучшает пищеварение.

В созревших ягодах есть витамины С, В2, провитамины А, В1, РР, такие минералы, как калий, кальций, магний, фосфор, хлор, натрий, железо, медь, йод, а также небольшое количество жиров и белков. При этом калорийность данного продукта в свежем виде составляет всего 26 ккал на 100 г. Поэтому употребление клюквы приводит к улучшению гибкости артерий, помогает укрепить капилляры и устранить воспаление. Её также используют при лечении от ревматизма, сахарного диабета, гипертонической болезни, токсикозов во время беременности, ретинопатии и полиомиелита.

Ягода оказывает позитивное влияние и на состояние кожи. Дело в том, что содержащийся в ней витамин С очень нужен для того, чтобы организм вырабатывал достаточное количество коллагена, который составляет основу соединительной ткани организма.

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