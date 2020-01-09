Баканова заметили на французском горнолыжном курорте – журналист

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на горнолыжном курорте во Франции. Об этом в Facebook 8 января написал журналист программы «Схемы» (совместный проект «Радіо Свобода» и канала «UA: Перший») Михаил Ткач.

По данным Ткача, Баканова видели на курорте Мерибель. Он опубликовал несколько фото главы СБУ.

Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршавель08.01.2020 Posted by Mykhailo Tkach on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Как сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на информацию Ткача, Баканов остановился в апарт-отеле Résidence Pierre & Vacances Les Ravines. Он расположен в центральной части курорта Мерибель в зоне катания «Три долины».

Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на горнолыжном курорте во Франции. Об этом в Facebook 8 января написал журналист программы «Схемы» (совместный проект «Радіо Свобода» и канала «UA: Перший») Михаил Ткач. По данным Ткача, Баканова видели на курорте Мерибель. Он опубликовал несколько фото главы СБУ. Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршавель08.01.2020 Posted by Mykhailo […]