Люди несут цветы в аэропорт Борисполь, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе в Иране. Видео

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Видео: Fly UIA / Facebook
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на горнолыжном курорте во Франции. Об этом в Facebook 8 января написал журналист программы «Схемы» (совместный проект «Радіо Свобода» и канала «UA: Перший») Михаил Ткач. По данным Ткача, Баканова видели на курорте Мерибель. Он опубликовал несколько фото главы СБУ. Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршавель08.01.2020 Posted by Mykhailo […]
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