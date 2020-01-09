Люди несут цветы в аэропорт Борисполь, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе в Иране. Видео

09.01.2020, 0:42, Новости дня

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Видео: Fly UIA / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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