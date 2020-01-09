Иран назвал НАТО инструментом Запада для достижения злонамеренных целей

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил сожаление по поводу того, что «НАТО превратилось в инструмент для оправдания мер, принимаемых США и некоторыми их европейскими союзниками для достижения злонамеренных целей в регионе».

В МИД Ирана резко осудили позицию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который поддержал убийство армией США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.

В МИД Ирана подчеркнули, что «оправдывая убийство Соединенными Штатами генерала Сулеймани, генсек НАТО не принимает во внимание принципы международного права».

«Оправдывать убийство генерала Сулеймани означает закрывать глаза на роль этого выдающегося командира в борьбе против террористов, уничтожении «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), ликвидации угрозы со стороны этой жестокой террористической группировки», – указал иранский дипломат.

Официальный представитель МИД Ирана выразил сожаление по поводу того, что «НАТО превратилась в инструмент для оправдания мер, принимаемых США и некоторыми их европейскими союзниками для достижения злонамеренных целей в регионе».

«Иран верит, что безопасность вернется в регион, когда завершится террористическая активность трансрегиональных сил, в том числе тех, кто действует под покровительством НАТО, и ответственность за обеспечение безопасности региона будет передана государствам региона», – приводит слова Мусави Mehr News Agency.

В среду президент США Дональд Трамп призвал НАТО активизировать усилия на Ближнем Востоке. Ранее генсек НАТО «призвал Иран воздерживаться от провокаций и насилия» после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США.





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