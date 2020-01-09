Bild — придётся улыбаться — после рукопожатия в Дамаске Меркель приедет в Москву со связанными руками

Своим неожиданным визитом в Дамаск глава Кремля в очередной раз продемонстрировал, кто на Ближнем Востоке держит бразды правления в своих руках, пишет Bild. Более того, приезд президента РФ в Сирию — это «выпад» против Запада и в первую очередь против канцлера Германии, а его рукопожатие с Башаром Асадом — не что иное как «свидетельство беспомощности Меркель», констатирует немецкий таблолид.



Reuters

В самый разгар «иранского кризиса» президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Сирии Дамаск, где встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, пишет немецкий таблоид Bild.

По мнению автора статьи Юлиана Рёпке, своим неожиданным визитом в Сирию глава Кремля в очередной раз продемонстрировал, «кто в делах войны держит бразды правления в своих руках на Ближнем Востоке».

Более того, приезд Владимира Путина в Сирию — это «выпад против Запада и в первую очередь против канцлера Германии», а его рукопожатие с Башаром Асадом — не что иное как «свидетельство беспомощности Меркель», констатирует журналист Bild.

Встретившись с Асадом, продолжает Рёпке, Путин тем самым также отправил Меркель «ясное послание»: в субботу она прибудет в Москву не как равноправный партнёр по переговорам, а как «просительница».

К этому времени, уточняет автор статьи, на счету у президента РФ уже будут встречи с президентами Сирии и Турции, и получается, что в Москве Путин расскажет Меркель «из первых рук», о чём он договорился с Асадом и Эрдоганом.

В свою очередь, канцлер Германии приедет в столицу РФ «со связанными руками», и ей предстоит «с ещё большей улыбкой на лице жать руку» президенту Российской Федерации, убеждён журналист немецкого таблоида.

«Беспомощность и бездействие идут рука об руку в немецкой внешней политике. И чтобы скрыть это, на предстоящей встрече между Меркель и Путиным в Москве придётся продемонстрировать немалое умение», — заключает Рёпке.

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Последнее: Своим неожиданным визитом в Дамаск глава Кремля в очередной раз продемонстрировал, кто на Ближнем Востоке держит бразды правления в своих руках, пишет Bild. Более того, приезд президента РФ в Сирию — это «выпад» против Запада и в первую очередь против канцлера Германии, а его рукопожатие с Башаром Асадом — не что иное как «свидетельство беспомощности […]