Les Echos — на фоне иранского конфликта Эрдоган восстанавливает Османскую империю

От конфликта между Ираном и США выигрывают все антиамерикански настроенные силы, пишет колумнист Les Echos. В их числе Иран, который смог в этой ситуации объединить народ, и Турция, которая возвращает своё влияние, включая отправку военных в Ливию. «Приведёт ли смерть Сулеймани к возвращению Сулеймана Великолепного?» — задаётся вопросом автор статьи



Reuters

От роста напряжённости на Ближнем Востоке выигрывают страны, враждебно настроенные по отношению к США, пишет колумнист Les Echos Эдуард Тетро. В их число он включает и Иран. Пуском одной ракеты «Америка перечеркнула десятилетия усилий по сдерживанию иранской мощи», пишет автор статьи.

По его словам, несмотря на сильный социальный и экономический кризис, спровоцированный западными санкциями, иранский народ объединился вокруг своего лидера, и чувство национального единства у него обострилось. Кроме того на фоне разрыва ядерной сделки Иран со всем моральным обоснованием будет пытаться создать ядерное оружие, полагает автор статьи.

В свою очередь, РФ и Китай пытаются в этой ситуации предстать мудрецами, говорят о том, что противостоят стремлению прибегнуть к силовому решению. Но при этом есть ещё одна военная держава, которая старается извлечь из хаоса выгоду скорую, долгосрочную и при этом неожиданную, и это Турция. Так, в момент, когда все смотрели на Иран, Анкара решила отправить своих солдат в Ливию.

«Приведёт ли смерть Сулеймани к возвращению Сулеймана Великолепного?» — задаётся вопросом автор статьи. Ведь и Сирия, и Ливия, конфликты, где есть турецкое присутствие, прежде, до европейской колонизации, на протяжении 400 лет были колониями Османской империи. При этом автор статьи напоминает, что в эту империю входил и Египет, в котором правят «Братья-мусульмане»* при поддержке Турции и Катара. Также турецкие военные могут остановиться и на севере Сирии, а могут и пойти в Ирак, чтобы заполнить пустоты, оставленные уходом американцев. Кроме того, Турция забрасывает Европейский союз миллионами сирийских беженцев и тянет руки к запасам природного газа на шельфе Кипра.

Если раньше всё решалось экономикой, то теперь Россия, Турция и Иран, несмотря на свой довольно невысокий ВВП, играют важную роль. И колумнист Les Echos Эдуард Тетро предлагает Франции в этой ситуации восстановить свои оборонительные силы. Он напоминает, что президент Макрон, когда пришёл к власти в 2017 году, это предвидел. Но международная обстановка ухудшается так скоро, что намеченного плана мало. Так что он призывает не ждать инициатив Европейской комиссии, а пустить на оборону дополнительные €12 млрд.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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