Мнение: Никто не хотел воевать

Сначала Трамп, словно президент Фрэнк Андервуд в «Карточном домике», для роста своей популярности в США на фоне запущенного демократами процесса импичмента приказывает ударить ракетами на Ближнем Востоке.

Затем стороны (Иран, США) принимают воинственные позы, грозно таращат глаза, делают абсурдные заявления. Очень похоже на развод караулов на индо-пакистанской границе. Или обвинения «китайскими товарищами» советских ревизионистов во времена товарища Мао.

Потом мощный ракетный удар Ирана по базам США в Ираке. Правда, сегодня выяснилось, что Иран уведомил Ирак заранее. А Ирак, в свою очередь предупредил США. Так что потери, скорее всего, ничтожные (если они вообще есть).

Но это и неважно, потому что иранские аятоллы уже сообщили по госТВ своему народу, что Америка потеряла 90 человек убитыми. Поэтому иранский народ должен быть доволен – Сулеймани отомщен. Виртуальную реальность ему нарисовали. Нам в России хорошо известно, как это работает.

И, конечно, не прошли мимо и другие высокие стороны. Премьер Израиля Нетаньяху, которому предъявлены обвинения в мошенничестве, коррупции и государственной измене, охотно воспользовался заявлениями Ирана в адрес его страны и объявил, что в случае опасности, аятоллы получат «сокрушительный ответ». «Я хочу быть лидером Израиля на протяжении еще многих лет, чтобы добиться исторических успехов», — объявлял недавно Биби. Так что, народ Израиля должен сплотиться вокруг Нетаньяху.

Здесь же, комичный министр Шойгу провел телефонные переговоры с начальником Генштаба Ирана. О чем Шойгу, который двух слов связать не может, переговаривался? О бане с водкой?

Итак. Никто воевать не намерен. Но все «сильные лидеры» показывают решительность своим народам. Все надули щеки. До предела. Теперь главная задача – не торопясь и глядя на противника, синхронно выпустить воздух.

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Источник: СерпомПо

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