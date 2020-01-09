В Украине от осложнений гриппа умерла женщина

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. Об этом 8 января в Facebook проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.
«За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Но, к сожалению, спасти женщину не удалось – 3 января она умерла», – рассказали в пресс-службе.
В центре добавили, что у женщины был вирус гриппа типа А (H1) pdm09. Она принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не вакцинирована.
С начала эпидсезона (октябрь 2019 года) от осложнений гриппа умерло два человека. Первый случай был зафиксирован 31 декабря 2019 года.
Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка.По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10-й день хвороби. Перебувала…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020
9 декабря 2019 года в Минздраве сообщили, что украинцев ожидают два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидается в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. Об этом 8 января в Facebook проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве Украины. «За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Но, к сожалению, спасти женщину не удалось – 3 января она умерла», – рассказали в пресс-службе. В центре добавили, […]
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