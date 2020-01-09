«Помолодел лет на 30»: Ургант кардинально сменил имидж

09.01.2020, 0:05, Разное

Ведущий программы «Вечерний Ургант» сделал новую прическу. В социальных сетях шоумен опубликовал сделанную в гримерке фотографию, на которой он запечатлен с выбритыми висками. «Отпуск где-то рядом», – коротко написал Иван Ургант.

Поклонники пришли в восторг от преображения звезды. Они заявили, теперь актер выглядит гораздо моложе своего возраста: «Помолодел лет на 30», «Радикальненько», «Очень стильно и свежо». Один из комментаторов даже сравнил шоумена с молодым Робертом Де Ниро.

Напомним, недавно стало известно о том, что приемная дочь Ивана Урганта, проживающая в США, встречается с темнокожим мужчиной. На странице в «Инстаграме» Эрика разместила снимок с новым возлюбленным. Многие пользователи раскритиковали выбор девушки.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 8 Янв 2020 в 7:06 PST

Свое мнение также высказала популярный блогер Лена Миро. Она поддержала дочь Ивана Урганта. По ее словам, в случае свадьбы дети Эрики будут иметь американское гражданство, а, значит, смогут посетить без визы две сотни стран. Кроме того, наследники получат хорошее образование за границей благодаря состоятельным родственникам.



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Последнее: Ведущий программы «Вечерний Ургант» сделал новую прическу. В социальных сетях шоумен опубликовал сделанную в гримерке фотографию, на которой он запечатлен с выбритыми висками. «Отпуск где-то рядом», – коротко написал Иван Ургант. Поклонники пришли в восторг от преображения звезды. Они заявили, теперь актер выглядит гораздо моложе своего возраста: «Помолодел лет на 30», «Радикальненько», «Очень стильно и […]

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