Ученые: Первый в мире онкопациент получил кластерную химиотерапию

Британские исследователи ICR применили новый метод химиотерапии. Впервые в мире пациентке с онкологией печени препараты были доставлены непосредственно в раковые клетки.

Специалисты во время процедуры ввели больной кластеры микрокапель для более точной транспортировки лекарств. Одновременное сканирование ультразвуком позволило контролировать процесс их «закачивания». Благодаря этому удалось воздействовать на значительно большее количество пораженных клеток опухоли.

Эксперты считают, что инновационная терапия позволит рассчитывать на эффективность лечения онкологических больных. Самое главное заключается в том, что революционный метод даст возможность уменьшить риск негативных последствий для них от использования высоких доз агрессивных препаратов.

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Последнее: Британские исследователи ICR применили новый метод химиотерапии. Впервые в мире пациентке с онкологией печени препараты были доставлены непосредственно в раковые клетки. Специалисты во время процедуры ввели больной кластеры микрокапель для более точной транспортировки лекарств. Одновременное сканирование ультразвуком позволило контролировать процесс их «закачивания». Благодаря этому удалось воздействовать на значительно большее количество пораженных клеток опухоли. Эксперты считают, […]