В Москве избили сына Жванецкого

В ночь на 8 января в Москве избили сына сатирика Михаила Жванецкого, 24-летнего Дмитрия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Он проводил время в ресторане в компании девушки, друзей, среди которых был музыкант Филипп Гинзбург.

В ходе вечера спутницу сына Жванецкого, как пишет издание, начали «клеить» четверо неизвестных мужчин, предположительно казахов. Возникший конфликт закончился дракой. Мужчины сильно избили Жванецкого и Гинзбурга, похитили часы марки Tissot и несколько тысяч рублей.

«Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», – заявил Жванецкий российскому «Пятому каналу».

Врачи обнаружили у него открытую рану губы и полости рта.

Дмитрий Жванецкий, родившийся в 1995 году, сын сатирика от костюмера Натальи Суровой. Пара живет вместе с 1991 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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