Трамп: США вводят санкции против Ирана в ответ на обстрел американских баз

Президент США Дональд Трамп в ответ на обстрел иранскими военными американской базы в Ираке заявил, что вводит новые экономические санкции против Ирана. Трансляция выступления Трампа велась на сайте Белого дома.

«Эти жесткие санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Только за последние месяцы Иран захватил суда в международных водах, нанес необоснованный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника», — пояснил американский лидер, не уточнив, какие именно ограничения будут введены.

По его мнению, «Иран сдал назад, что это хорошо для всех заинтересованных сторон». Трамп также отметил, что пока он будет президентом США, Иран не получит ядерное оружие, и предложил России, Китаю и другим странам отказаться от ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, американский президент заявил, что США достигли энергетической независимости, поэтому им не нужна ближневосточная нефть.

Трамп подтвердил, что в результате обстрела никто из американских военных не пострадал, а ущерб для баз был минимальным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Над всем Ираном закрытое небо. Кто и когда должен был запретить полеты гражданской авиации в зоне напряженности на Ближнем Востоке

Ранее Иран выпустил со своей территории 13 ракет по двум объектам возглавляемой США коалиции в Ираке — авиабазе Айн аль-Асад и аэродрому близ Эрбиля на территории Курдистана. Пострадавших нет: военные были оповещены об атаке вовремя и успели укрыться в бункерах. Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал обстрел «самозащитой» в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара американских ВВС на выезде из аэропорта Багдада. Приказ об операции отдал президент США Дональд Трамп. Иранские власти пообещали отомстить за смерть генерала, а Ирак пояснил о готовности вывести американские войска из региона. Трамп в свою очередь пригрозил ударами по 52 объектам Ирана в случае атаки на американцев.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на горнолыжном курорте во Франции. Об этом в Facebook 8 января написал журналист программы «Схемы» (совместный проект «Радіо Свобода» и канала «UA: Перший») Михаил Ткач. По данным Ткача, Баканова видели на курорте Мерибель. Он опубликовал несколько фото главы СБУ. Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршавель08.01.2020 Posted by Mykhailo […]