Мнение: Коротко по украинскому «Боингу»

Коротко по погибшему украинскому "Боингу", который сегодня рано утром разбился под Тегераном на фоне ударов по американским базам в Ираке и землетрясению в западном Иране.

1. Основной причиной катастрофы называют пожар одного из двигателей, который возник вскоре после взлета, что привело к критическим повреждениям машины и ее последующему падению.

2. Также продолжает гулять версия о том, что "Боинг" мог быть по ошибке сбит иранской системой ПВО, что пока что сводится к анализу дырок на обломках фюзеляжа с попытками доказать, что это следы от поражающих элементов ракеты, а не от обломков двигателя. Среди сопутствующих версий — подстава со стороны США, удар беспилотника-невидимки, теракт (эту версию уже официально отметают).

3. МИД Украины обнародовал данные о гражданстве погибших: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж) Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3». Основные пострадавшие — Иран и Канада. Подавляющее число тел не поддается опознанию.

4. Авиакомпания, которой принадлежал погибший самолет приостановила рейсы в Тегеран. Несколько ранее США уже выпустили предупреждение для своих самолетов, дабы те не летали над Ираком, Ираном и Персидским заливом. Росавиация такжек выпустила рекомендацию для отечественных авиакомпаний на тему нежелательности полетов в кипящий регион — Персидский Залив, Оманский Залив, Ирак и Иран — зона риска.

5. Зиц-председатель Украины Зеленский прервал отдых в Омане и вернулся в Киев.

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Источник: Colonel Cassad

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