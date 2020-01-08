«Технические проблемы, именно в Тегеране, именно сейчас, так, да?» Соцсети обсуждают крушение самолета МАУ в Иране

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета.

«ГОРДОН» собрал важные комментарии пользователей соцсетей, которые обсуждают это печальное событие.

«Самолет был новый, а пилот — очень опытный. Как начинающий пилот могу сказать, что опыт в 12 000 часов полета — это очень и очень много, не говоря о том, что вместе с экипажем был еще и более опытный инструктор. Поэтому думаю, что обвинять экипаж в чем-то — абсолютно излишне, хотя, конечно, в любом случае все нужно тщательно расследовать», — отметил украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили.

«Соболезнования семьям погибших. Ждем расшифровки черных ящиков, чтобы понять, была ли это техническая неисправность. Самолет загорелся на малом расстоянии от земли. Все на глазах воздушных служб Ирана. Надеюсь на скорое расследование трагедии. МАУ с сегодняшнего дня прекращает летать в Иран», — написала телеведущая 5 канала Янина Соколова.

Boeing 737 МАУ розбився у Тегерані.Загинули всі:11 громадян України. 82 громадянин Ірану 63 громадянина Канади3… Posted by Yanina Sokolova on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

«Так вот, на отказ Ирана отдавать черные ящики американской компании Боинг, чей самолет и упал в Тегеране, есть ряд очевидных причин. Одна из, надеюсь Вы понимаете, политика США по Ирану и все последующие оправдывающие США и союзников действия по этой стране, в том числе и военные. Ну, правда странно пускать ракету в самолет на своей территории со своими гражданами в условиях того, что весь мир после этого первым обвинит именно тебя», — поделился мнением ведущий телеканала NEWSONE Макс Назаров.

так вотна отказ Ирана отдавать черные ящики американской компании боингчей самолет и упал в Тегеране есть ряд… Posted by Макс Назаров on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

«Маловероятно, что самолет МАУ в Иране поразили ракетой. Это было бы заметно даже на любительском видео», — заявил главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Соболезнования семьям 15 граждан Украины, 73 — Канады, 71 — Ирана, 8 — Швеции, 4 — Германии, 3 — Великобритании, 6 -… Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

«Прежде чем делать массу выводов, дайте хотя бы сутки устаканиться имеющимся данным. Все стороны событий находятся в состоянии громадного психологического напряжения и, думаю, осознают возможные последствия любых причин катастрофы. Над Ираном летает чудовищное число международных рейсов, с территории Ирана взлетают десятки самолетов в час. В непосредственной близости от Ирана находятся огромные хабы в Дубае и Абу-Даби. Поэтому иранское ПВО в день отслеживает тысячи рейсов. И шанс такой трагической ошибки не так и велик. Для злого умысла надо понимать мотивы. Для одиночного теракта надо хотя бы примерно понимать кто и как. Для поломки — аналогично. Сейчас помимо Украины, Ирана и Канады крайний интерес к событию будут проявлять как минимум США и Россия. Поэтому тонны информации и дезинформации будет выливаться каждый час. Поэтому убедительная просьба — ждать накопления и проверки данных», — советует блогер Юрий Богданов.

Друзья. Прежде чем делать массу выводов, дайте хотя бы сутки устаканиться имеющимся данным. Все стороны событий… Posted by Yury Bogdanov on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

«Сейчас будут забрасывать тонны фейковых фото и видео якобы с места катастрофы. Россия такой информационный повод не пропустит», — считает блогер Антон Ходза.

Також будьте уважні. Росія такий інформаційний привід звісно не пропустить. Зараз будуть закидати мільярди… Posted by Anton Hodza on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

«Ужасная катастрофа украинского самолета. Рейс МАУ «Тегеран-Киев», разбился и сгорел за две минуты после вылета. Погибли 180 человек, не выжил никто. Соболезнования родным и близким погибших. В первых сообщениях из Тегерана речь идет о технических причинах. Впрочем, обострение ситуации безопасности вокруг Ирана в последние дни требует проведения полноценного расследования всех возможных причин катастрофы, в том числе, ракетного удара или террористического акта», — поделился мнением бывший министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Жахлива катастрофа українського літака. Рейс МАУ Тегеран-Київ, розбився і згорів за дві хвилини після вильоту. Загинули… Posted by Анатолій Гриценко on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

«По твиттеру бурно расходится версия о том, что наш Боинг нечаянно сбили иранские ПВО. Перед тем, как его распространять, имейте в виду, что первоисточник — дубайский Al-Hadath. Напомню, Дубаи и Хайфа были намечены Ираном как следующие цели в случае, если Штаты будут отвечать за удары по базам. Поэтому, ничего не исключая, хочу только подчеркнуть, что эти ребята слегка biased во всем, что касается Тегерана», — сообщила спецкор ТСН в США Яна Слесарчук.

Только что в Тегеране при взлете разбился украинский Боинг #PS752, 167 пассажиров и 9 членов экипажа на борту…. Posted by Yana Slesarchuk on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

«Искренние соболезнования авиакомпании МАУ, которая потеряла экипаж, пассажиров и самолет. Претензии к МАУ, которые приходилось высказывать и мне, не имеют ничего общего с высокими эксплуатационными и в сфере безопасности стандартам этого авиаперевозчика. Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ожидаем полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана. Дать полный и честный ответ на вопрос о причинах катастрофы так же важно, как и минимизировать страдания родственников жертв, создав возможность быстрее попрощаться с погибшими. 13 января Комитет по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о катастрофе и рассмотрит вопрос ситуации в и вокруг Ирана», — написал экс-нардеп Богдан Яременко.

Втрачені одномоментно 177 людських життів — це дуже багато і страшно. І найбільш боляче за тих, для кого ці втрати… Posted by Богдан Яременко on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

«Пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщает агентство Fars News. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ. Самолет должен был лететь в Киев. Как сообщает агентство, причиной крушения стали «технические проблемы». Технические проблемы, именно в Тегеране, именно сейчас, так, да? Технические проблемы там были такие, что самолет падал с довольно приличной высоты, пылая как факел», — отметил журналист «МБХ медиа» Роман Попков.

Пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама… Posted by Roman Popkov on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

«В общем, обе стороны объявили о своей победе. По факту США потеряли несколько сараев на иракской базе, а Иран потерял одного из ключевых и талантливых генералов, плюс угробил иностранный лайнер со своими гражданами. С другой стороны, иранская правящая верхушка зарядила на какое-то время нищий народ тоннами истеричного патриотического позитивчика», — заключил Попков.

В общем, обе стороны объявили о своей победе. По факту США потеряли несколько сараев на иракской базе, а Иран потерял… Posted by Roman Popkov on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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