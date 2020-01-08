Волочкова с врезавшимися в ягодицы трусами-ниточками эротично ласкала голую грудь

«Валяйте, говорите обо мне, мне это даже нравится

вполне!» – пела Алла Пугачеве в песне «Живи спокойно, страна!»

Эти слова вполне могут стать девизом Анастасии Волочковой. Ведь она не

перестает провоцировать и будоражить россиян.

Сейчас Настя отдыхает в Таиланде. И каждый день делится с

подписчиками красивыми снимками – у бассейна, в отеле, на пляже. Фирменные

вертикальные и горизонтальные шпагаты, знаменитые мини-бикини, роскошные

купальники – фотографиями Волочковой, как горящим огнем или текущей водой, можно любоваться бесконечно.

Как и ее холеным телом.

На очередном снимке прелестница предстала с

голой грудь. В сочетании с врезавшимися в упругие ягодицы трусами-ниточками этот ракурс кажется особенно эротичным. Как говорится, «у мертвого встанет».

Волочковой удается не скатиться в пошлость, ее фотографии всегда

эстетичны, приятны для взора. Стоит напомнить, что ей 43 года. И дай бог, как говорится,

всем иметь такую сексуальную фигуру, растяжку, гибкость.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Янв 2020 в 8:51 PST

Но у появившегося на странице Насти в «Инстаграм»

кадре есть один минус – она прикрыла шикарную обнаженную грудь руками, к пущему

огорчение поклонников. Одни справедливо считают, что прятать такую красоту –

грех. Другие же пришли к выводу, что балерина ласкает свою грудь, тем самым будоража и заводя народ на тайском пляже. Ведь, судя по снимку, она стоит рядом с берегом.

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