«Нету ничего»: люди начали жаловаться на поезда через Крымский мост

08.01.2020, 23:37, Разное

В основном отзывы пассажиров положительные. Один их плюсов – зарядки для техники в каждом купе. Стоять и ждать очереди к единственной на весь вагон розетке больше не придется.

«Ресторан не ходит, еду не предлагает. Проводников не слышно, не видно. В общем, тишина и покой», – делится впечатлениями пользователь социальной сети «ВКонтакте» Юля С.   

Несмотря на восторженные отзывы, к поездам «Таврия» через Крымский мост есть претензии. Так, комментатор Александр Р. пожаловался на отсутствие в купейных вагонах откидных сидений. Ими могли бы пользоваться те, кто не спит ночью, уверен он.  

Пассажиры, успевшие воспользоваться поездами через Крымский мост, подтердили: откидные сидения в купе отсутствуют. «Нету ничего, тусите стоя или на полке», – прокомментировала Юля С.   

Другие пользователи пожаловались на тишину в вагонах «Таврии». «Как теперь без стука колес», – сокрушается Филипп В. 

 

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря. Пока поезда ходят по двум маршрутам: Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь.

Стоимость билетов начинается от 3500 рублей за место в купе. Чтобы пересечь Крымский мост в спальном вагоне повышенной комфортности (СВ), пассажиру придется выложить около 11 тысяч рублей. 



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