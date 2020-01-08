В Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины» , Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток». Главное за день

В Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины»

Утром вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Иране потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли, среди них около 30 несовершеннолетних. Извесно, что борту было 11 граждан Украины – девять членов экипажа и двое пассажиров.

МАУ опубликовала полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером из Киева в Иран отправится украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

В Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы. Путин сказал, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» «будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы».

В Иране похоронили Сулеймани

В иранском Кермане похоронили командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, которого убили американские военные в ночь на 3 января.

Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Ираке

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес в ночь на 8 января ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпустили «десятки ракет» класса «земля – земля», в Иране назвали «Мученик Сулеймани».

Президент США Дональд Трамп сказал, что во время атак Ирана на авиабазы США в Ираке американские военные не пострадали.

Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана.

Международные резервы Украины выросли до $25,3 млрд и достигли семилетнего максимума

По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Украины составляли $25,3 млрд (в эквиваленте). «Такой объем резервов не только превысил последний прогноз НБУ ($23 млрд согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума – в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года», – рассказали в Нацбанке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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