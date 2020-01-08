Трамп призвал НАТО активизировать усилия на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга усилить участие Североатлантического альянса на Ближнем Востоке, говорится в заявлении НАТО по итогам телефонного разговора между Трампом и Столтенбергом.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор (8 января 2020 года) с президентом США Дональдом Трампом по поводу развития событий на Ближнем Востоке. Они обсудили ситуацию в регионе и роль НАТО. Президент обратился к генеральному секретарю с просьбой о более активном участии НАТО на Ближнем Востоке», – приводит текст заявления ТАСС.

В документе подчеркивается, что Трамп и Столтенберг договорились, что «НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом». «Они также договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу», – говорится в заявлении.

Кроме того, альянс отмечает, что «НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе через тренировочные миссии в Ираке и Афганистане и в качестве члена Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство», ИГ)».

Напомним, ночью Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам пощечиной США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.





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