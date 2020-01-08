Международные резервы Украины выросли до $25,3 млрд и достигли семилетнего максимума – НБУ

08.01.2020, 23:06, Новости дня

По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Украины составляли $25,3 млрд (в эквиваленте). Об этом 8 января сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

По итогам 2019 года международные резервы Украины возросли на 22%.

«Такой объем резервов не только превысил последний прогноз НБУ ($23 млрд согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума – в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года», – говорится в сообщении.

Причиной роста международных резервов стала благоприятная ситуация на валютном рынке, которая была обусловлена ускорением экономического роста и привлечением иностранного капитала в Украину, отметила пресс-служба регулятора.

«По итогам года чистая покупка валюты Нацбанком составила $7,9 млрд, что является самым высоким показателем за последние 14 лет», – говорится в сообщении.

Текущий объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего прогнозированного импорта. 

В ноябре 2019 года международные резервы увеличились на $0,5 млрд. и составляли $21 млрд 932 млн (в эквиваленте).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Украины составляли $25,3 млрд (в эквиваленте). Об этом 8 января сообщила пресс-служба Нацбанка Украины. По итогам 2019 года международные резервы Украины возросли на 22%. «Такой объем резервов не только превысил последний прогноз НБУ ($23 млрд согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего […]

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