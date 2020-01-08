Международные резервы Украины выросли до $25,3 млрд и достигли семилетнего максимума – НБУ

По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Украины составляли $25,3 млрд (в эквиваленте). Об этом 8 января сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.
По итогам 2019 года международные резервы Украины возросли на 22%.
«Такой объем резервов не только превысил последний прогноз НБУ ($23 млрд согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума – в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года», – говорится в сообщении.
Причиной роста международных резервов стала благоприятная ситуация на валютном рынке, которая была обусловлена ускорением экономического роста и привлечением иностранного капитала в Украину, отметила пресс-служба регулятора.
«По итогам года чистая покупка валюты Нацбанком составила $7,9 млрд, что является самым высоким показателем за последние 14 лет», – говорится в сообщении.
Текущий объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего прогнозированного импорта.
В ноябре 2019 года международные резервы увеличились на $0,5 млрд. и составляли $21 млрд 932 млн (в эквиваленте).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Украины составляли $25,3 млрд (в эквиваленте). Об этом 8 января сообщила пресс-служба Нацбанка Украины. По итогам 2019 года международные резервы Украины возросли на 22%. «Такой объем резервов не только превысил последний прогноз НБУ ($23 млрд согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дзюба призвал не наказывать оскорблявших его «фашистов» / 5 декабря
- В Киеве трехлетний сын депутата погиб при обстреле машины отца / 1 декабря
- «Открытые медиа»: Мэрия Москвы выделила бесплатные места для рекламы ядерного оружия / 17 декабря
- В правительстве не исключили улучшения механизма субсидий в АПК / 26 декабря
- Пенсионерка расцеловала первый поезд, прошедший по Крымскому мосту / 26 декабря
- Дело Шеремета. Суд снова перенес рассмотрение жалобы на арест Антоненко / 8 января
- ОКР рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио / 24 декабря
- Видео: Как Россию называют в разных странах / 27 ноября