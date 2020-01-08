Олег Сташкевич об избиении сына Михаила Жванецкого: «Если бы было что-то серьёзное, то я бы об этом знал»

В среду, 8 января, в прессе появилась информация об избиении младшего сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Литературный секретарь народного артиста РФ Олег Сташкевич, комментируя эти данные, заявил, что о чём-то серьёзном не слышал, но если бы Дмитрия Жванецкого действительно госпитализировали, или драка имела последствия, то он точно был бы в курсе.

В беседе с журналистами интернет-портала Teleprogramma Сташкевич назвал информацию об избиении «полной ерундой», аргументируя это тем, что ему о драке ничего неизвестно. Поэтому он с уверенностью успокаивает всех, говоря, что с Дмитрием Жванецким всё в порядке, и не стоит зря волноваться. То же самое сказала и директор Филиппа Гинзбурга, опровергнув факт избиения и госпитализации. Она пояснила, что в данное время артист находится в студии и занимается записью новой песни.

Напомним, Telegram-канал Mash сообщил, что в одном из караоке-баров Москвы ночью 8 января избили Гинзбурга и сына Жванецкого. Они якобы стали свидетелями оскорбления неизвестными молодыми людьми некой девушки и решили за неё заступиться. В результате завязавшейся потасовки оба были госпитализированы в медучреждение с травмами конечностей и головы, а у Гинзбурга также диагностировали перелом носа.

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Последнее: В среду, 8 января, в прессе появилась информация об избиении младшего сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Литературный секретарь народного артиста РФ Олег Сташкевич, комментируя эти данные, заявил, что о чём-то серьёзном не слышал, но если бы Дмитрия Жванецкого действительно госпитализировали, или драка имела последствия, то он точно был бы в курсе. В беседе с журналистами интернет-портала […]