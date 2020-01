Опубликованы фото последствий иранского удара по американским базам

Опубликован спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.

На снимках Bloomberg можно разглядеть воронки от взрывов, разрушенные ангары и ряд других строений. При этом по фото невозможно определить, находились ли в уничтоженных строениях самолеты или другая техника.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc

— Bloomberg (@business) January 8, 2020

По версии издания, Иран использовал управляемые ракеты, поэтому в Тегеране намеренно нанесли удары так, чтобы американцы на базе не пострадали, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам пощечиной США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.





