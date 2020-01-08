Мнение: А богачей будут пороть на конюшне

Комедия 📸«Холоп» (https://newfilms-hd.ru/uploads/thumbs/ca7ff1abe-1.jpg)Клима Шипенко стала самой кассовой за всю историю российского проката, собрав за две недели 1,8 млрд рублей, радостно сообщила кинокомпания «Централ Партнершип».

Не беремся судить о качестве фильма, но Шипенко явно выбрал правильный сюжет: папа олигарх по совету психолога для перевоспитания сына, окончательно слетевшего с катушек от вседозволенности, проводит эксперимент: мажор как бы переносится в 19 век, где оказывается обычным холопом.

Ход далеко не новый в мировой и отечественной фильмографии, но сама идея очень привлекательна для российской публики. Достаточно почитать комментарии к любой новости об очередных дворцах и самолетах нашей элитки, их деточках и девушках. От назначения на жирную должность какого-нибудь юного Патрушева или Рогозина, бизнесов джуниор Чаек, Ротенберга или зятя Лаврова, до подарков в виде яхт молодым женам (Сечин (https://t.me/SerpomPo/3393)) и даже не женам (Костин (https://t.me/SerpomPo/2970)).

Ничего радикального – никто не предлагает забрить Чайку-мл. в рекруты на 25 лет, или превратить Наилю в дворовую девку. Всего лишь переселить в провинцию в аварийную хрущобу с минимальной зарплатой, на «макарошки».

Так что «Холоп» — своего рода воплощение, пусть только на киноэкране и в виде комедии, мечты российского обывателя. «Тогда те, кто сейчас последние, станут первыми, а первые станут последними…»©️

📸 — кадр из фильма

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Источник: СерпомПо

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