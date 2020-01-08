Мнение: Почему я должен уезжать в Израиль, если моя Родина — Одесса?

Надоели шлимазлы, спрашивающие, почему я не уехал в Израиль. Почему все обязательно думают, что если еврей, то айзэн бэтон должен уехать? С чего я вообще должен туда уезжать, если ни разу не ортодоксальный еврей, воспитан в русских традициях, люблю Чёрное море и моя Родина — Одесса? И кто вообще сказал им таких глупостей, что все евреи должны жить только в Израиле и нигде более?
Источник: Достало
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Последнее: Надоели шлимазлы, спрашивающие, почему я не уехал в Израиль. Почему все обязательно думают, что если еврей, то айзэн бэтон должен уехать? С чего я вообще должен туда уезжать, если ни разу не ортодоксальный еврей, воспитан в русских традициях, люблю Чёрное море и моя Родина — Одесса? И кто вообще сказал им таких глупостей, что все […]
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