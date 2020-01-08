В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд авиакомпаний приостановили полеты над Ираком и Ираном

Несколько авиакомпаний приостановили полеты над Ираном и Ираком 8 января. Об этом сообщает агентство AFP,
Спикер французской авиакомпании Air France 8 января заявил в комментарии агентству, что перевозчик приостановил полеты над Ираном и Ираком «в качестве меры предосторожности» после атаки Ираном военных баз США в Ираке.
Представитель нидерландской авиакомпании KLM сказал AFP, что ее самолеты не будут летать над Ираком и Ираном «до дальнейшего уведомления», а рейсы будут выполняться по альтернативным маршрутам.
Немецкая Lufthansa также сообщила, что отменила свой ежедневный рейс в Тегеран. Также ее самолеты временно будут облетать Иран и Ирак.
Также об отмене рейсов в Ирак заявили авиакомпании Emirates Airline и Flydubai. Компании Singapore Airlines и Malaysia Airlines также сообщили, что будут перенаправлять рейсы в облет Ирака и Ирана.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.
После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.
Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.
8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины крушения пока неизвестны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Несколько авиакомпаний приостановили полеты над Ираном и Ираком 8 января. Об этом сообщает агентство AFP, Спикер французской авиакомпании Air France 8 января заявил в комментарии агентству, что перевозчик приостановил полеты над Ираном и Ираком «в качестве меры предосторожности» после атаки Ираном военных баз США в Ираке. Представитель нидерландской авиакомпании KLM сказал AFP, что ее самолеты не будут […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнения: Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев / 20 декабря
- Актер из популярного сериала умер в возрасте 14 лет / 12 декабря
- Экономика: Когда кончится американская «сланцевая революция» / 4 января
- Мадонна, Лопес, Кидман и Спеллинг показали, как проводят новогодние праздники / 2 января
- Автоновости: У автомобилей в России появится новый документ (как у стиральных машин) / 12 декабря
- WADA обвинило мужа директора Московской антидопинговой лаборатории в «правке» базы данных анализов, Россия с этим согласилась / 2 декабря
- «Локомотив» проиграл мадридскому «Атлетико» в Лиге чемпионов / 12 декабря
- Россия усомнилась в возможности ответа ЕС на санкции США против «Северного потока – 2» / 23 декабря