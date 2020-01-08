В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд авиакомпаний приостановили полеты над Ираком и Ираном

Несколько авиакомпаний приостановили полеты над Ираном и Ираком 8 января. Об этом сообщает агентство AFP,

Спикер французской авиакомпании Air France 8 января заявил в комментарии агентству, что перевозчик приостановил полеты над Ираном и Ираком «в качестве меры предосторожности» после атаки Ираном военных баз США в Ираке.

Представитель нидерландской авиакомпании KLM сказал AFP, что ее самолеты не будут летать над Ираком и Ираном «до дальнейшего уведомления», а рейсы будут выполняться по альтернативным маршрутам.

Немецкая Lufthansa также сообщила, что отменила свой ежедневный рейс в Тегеран. Также ее самолеты временно будут облетать Иран и Ирак.

Также об отмене рейсов в Ирак заявили авиакомпании Emirates Airline и Flydubai. Компании Singapore Airlines и Malaysia Airlines также сообщили, что будут перенаправлять рейсы в облет Ирака и Ирана.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины крушения пока неизвестны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Несколько авиакомпаний приостановили полеты над Ираном и Ираком 8 января. Об этом сообщает агентство AFP, Спикер французской авиакомпании Air France 8 января заявил в комментарии агентству, что перевозчик приостановил полеты над Ираном и Ираком «в качестве меры предосторожности» после атаки Ираном военных баз США в Ираке. Представитель нидерландской авиакомпании KLM сказал AFP, что ее самолеты не будут […]