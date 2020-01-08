Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan.
«ЛНА объявляет о расширении ранее обозначенной бесполетной зоны в западном регионе, включив в нее аэропорт Митига и его военный аэродром в Триполи», – приводит слова официального представителя ВС ЛНА генерала Ахмеда аль-Мисмари ТАСС.
Он уточнил, что распоряжение вступает в силу с 21.00 (22.00 мск) среды.
«Призываем все авиакомпании учитывать это и неукоснительно следовать запрету, чтобы не подвергать свои самолеты риску уничтожения», – подчеркнул аль-Мисмари.
Напомним, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию. В Кремле отмечали, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительством национального согласия Ливии Фаиза Сараджа.
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Последнее: Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan. «ЛНА объявляет о расширении ранее обозначенной бесполетной зоны в западном регионе, включив в нее аэропорт Митига и его военный аэродром в Триполи», – приводит слова официального представителя […]
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