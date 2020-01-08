Чили в огне

Почему в самой богатой стране Латинской Америки начались протесты.
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Источник: Новая газета
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Последнее: По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Украины составляли $25,3 млрд (в эквиваленте). Об этом 8 января сообщила пресс-служба Нацбанка Украины. По итогам 2019 года международные резервы Украины возросли на 22%. «Такой объем резервов не только превысил последний прогноз НБУ ($23 млрд согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего […]
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