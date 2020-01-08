Мнение: Переговоры с «другом Реджепом»

В Турции начались переговоры Путина с "другом Реджепом".

Помимо официального открытия "Турецкого Потока", стороны обсуждают ситуацию в Идлибе и Рожаве, работу Конституционного комитета Сирии, положение американских войск в Сирии, проблему возвращения сирийских беженцев, ситуацию в Ираке и Иране, а также войну в Ливии, где интересы двух стран очевидно находятся в противоречии друг с другом.

Я бы поставил на то, что на текущем этапе трение в отношениях останется в пределах допустимых значений, так как выгоды сторон от сотрудничества в Сирии и совместных экономических проектов на данный момент очевидно перевешивают объективные расхождения в вопросах достижения желаемых целей на Ближнем Востоке и Северной Африке. Текущие отношения построены по принципу "только бизнес, ничего личного", поэтому пока "бизнес" взаимовыгоден, на проблемные моменты могут закрывать глаза.

Относительно ситуации с Ираном, то Турция заявляет, что не позволит использовать авиабазу Инджирлик для нападения на Иран. Ранее Эрдоган уже высказывался по поводу Ирана, заявив, что Иран имеет право на ответ.



Неполживая пресса на связи.

Источник: Colonel Cassad

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