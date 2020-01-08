Экс-участница «Дом-2» Екатерина Колисниченко: «Многие были уверены, что сына я родила без мужа»

Одна из самых ярких экс-участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко около недели назад в Instagram впервые показала второго супруга Алексея Солодовникова. Она призналась, что ранее нередко слышала предположения об отсутствии мужа и рождении сына Саввы от «постороннего мужчины».

Уже около двух лет Екатерина Колисниченко счастлива во втором браке и вместе с супругом, бизнесменом Алексеем Солодовниковым воспитывает первенца. Однако до недавних пор экс-участница «Дом-2» старалась «подавлять желания» и не показывала поклонникам мужа, что, вероятно, и спровоцировало массу различных слухов и домыслов. Колисниченко вспоминает, что иногда слышала «нелепые и невероятные» версии о своей личной жизни. Так, некоторые считали, что она не замужем, а отцом Саввы называли мужа сестры Юлии Тиграна.



В итоге Екатерина Колисниченко решила пресечь все домыслы и показала в соцсети своего «мистера X». Она признаётся, что муж – человек не публичный, потому не очень положительно относится к излишнему вниманию, которого после публикации фото прибавилось в разы. Однако, как заметила Колисниченко, он был не против «поставить на место» хейтеров и пока не жалуется на «навязчивость» подписчиков.

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