Кристина Орбакайте возмутила россиян своим поступком

Звезда и ее наследница катались на карусели и громко смеялись. Судя по всему, с ними был и глава семейства – Михаил Земцов.
Примечательно, что возле Кремля практически не было людей. Площадь выглядела опустевшей, несмотря на то, что сейчас самый разгар праздников.
Кристина поделилась забавным роликом на своей странице в инстаграм-аккаунте. «Веселые каникулы, да с ветерком на каруселях! «, – подписала видео исполнительница.
Тем временем, фолловеров запись лишь возмутила.»Вот почему нас вчера не пустили на Красную площадь….», «Удивительно, что никого нет!», «Как нас могут пустить, когда там такие звезды. А мы так, перетопчимся»,
– негодовали пользователи Сети.
«Мы больше часа в очереди стояли 1 числа, а тут людей не видно», – писали взбешенные подписчики.
Орбакайте, в свою очередь, не нашла, что ответить на упреки. Поэтому в комментариях не разгорелся конфликт.
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