Кристина Орбакайте возмутила россиян своим поступком

08.01.2020, 21:51, Разное

Звезда и ее наследница катались на карусели и громко смеялись. Судя по всему, с ними был и глава семейства – Михаил Земцов. 

Примечательно, что возле Кремля практически не было людей. Площадь выглядела опустевшей, несмотря на то, что сейчас самый разгар праздников. 

Кристина поделилась забавным роликом на своей странице в инстаграм-аккаунте. «Веселые каникулы, да с ветерком на каруселях! «, – подписала видео исполнительница.

Тем временем, фолловеров запись лишь возмутила.»Вот почему нас вчера не пустили на Красную площадь….», «Удивительно, что никого нет!», «Как нас могут пустить, когда там такие звезды. А мы так, перетопчимся»,
 – негодовали пользователи Сети.

«Мы больше часа в очереди стояли 1 числа, а тут людей не видно», – писали взбешенные подписчики.

Орбакайте, в свою очередь, не нашла, что ответить на упреки. Поэтому в комментариях не разгорелся конфликт.



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