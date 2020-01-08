В Сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

В следующем, 2021 году на шоу Московского автосалона будет предоставлен новый автомобиль премиального сегмента отечественного производства. Однако уже сейчас первые фотографии Aurus Komendant можно найти в Сети.

В интернет попали кадры трейлера тестового прототипа машины, известно, что первые серийные экземпляры сойдут с конвейера завода Aurus в Татарстане в первые месяцы следующего, 2021 года. Уже сейчас Komendant выпускается небольшими партиями, в серию же выйдет также модель с полным приводом. На обнародованных трейлерных изображениях видны машины типов седан и минивэн. Первый станет модификацией модели Senate, второй, с увеличенными габаритами, называется Arsenal.

Интересно, что впервые снимки долгожданной новинки от российской компании были выявлены в интернет-локации одной из Скандинавских стран. Особенностью снимков стало то, что на них авто лишено фирменных задних фонарей, хотя они были заявлены в патентной документации и присутствуют на многих фотографиях. Скорее всего, сходятся во мнении блогеры, в интернет попали самые ранние изображения прототипа машины. Также на них, как считают многие из комментаторов, слишком упрощено решение для выхлопных патрубков, из-за чего они явно не соответствуют представительскому классу. Подобные вопросы есть и к картам входных дверей и внутренней отделке на стойках А и D.

Так как Komendant является внедорожной машиной, базой для которой стал Senat, по идее, их дизайн экстерьера и интерьера должен иметь схожесть. Она, в первую очередь, прослеживается в панели приборов. Скорее всего, в Aurus также можно ожидать и литые диски, и другие элементы внешнего оформления основой модели. Что же до технического оснащения, то специалисты НАМИ, разработавшие автомобиль, установили на нем 4,4-литровый мотор V8, способный развивать мощность до 598 лошадиных сил. Дополнять его будет 69-сильный электродвигатель и автоматическая девятискоростная коробка передач на полном приводе.

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Последнее: В следующем, 2021 году на шоу Московского автосалона будет предоставлен новый автомобиль премиального сегмента отечественного производства. Однако уже сейчас первые фотографии Aurus Komendant можно найти в Сети. В интернет попали кадры трейлера тестового прототипа машины, известно, что первые серийные экземпляры сойдут с конвейера завода Aurus в Татарстане в первые месяцы следующего, 2021 года. Уже сейчас […]