В Сети рассказали о новом концепте LADA Vesta Premium

Седан LADA Vesta, пользующийся особой популярностью потребителей среди остальных моделей отечественного производителя, уже около 4 лет не получал обновлений. Вероятно, поэтому в Сети в последнее время активно обсуждают вероятность появления новой генерации авто и рассказывают о концепте Premium.
Согласно одному из вариантов, обсуждающихся в автомобильном сообществе, LADA Vesta может получить обновление моторной гаммы, к которой добавятся бензиновые и дизельные агрегаты. Не исключается возможность замены комплектующих на импортные аналоги, в частности, от французской компании Renault. Также есть мнение, что инженеры «АвтоВАЗа» уже разрабатывают LADA Vesta в премиальном исполнении, но официально эти данные пока не подтверждены.
Кроме того, предполагается, что концепт седана может получить платформу от Aurus Senat, но менее дорогой её вариант, а также «перенять» некоторые решения от данной модели – электрический подогрев сидений, акустическую систему, круиз-контроль. Возможно, LADA Vesta Premium станет полноприводной и появится в гибридной комплектации, а вот относительно цены новинки называются суммы от 500 тысяч рублей.
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