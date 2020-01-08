В рамках CES-2020 презентовали способный общаться с пользователем «умный» картофель

В рамках ежегодной международной выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show-2020 (CES) стартап BPZ Labs из Франции презентовал «умный» картофель. «Технологичный овощ» способен общаться с пользователем доступным для человека языком.

Целью разработчиков являлось «налаживание общения» между человеком и картофелем, чего в конечном итоге всё-таки удалось достичь. Специалисты внедрили в овощ микроплату, с использованием ранее заготовленных фраз способную кодировать «картофельный язык». Для того, чтобы пользователь мог общаться с овощем, в смартфон нужно установить специальное приложение, а затем вести диалог.

Примечательно, что «оригинальному гаджету» не требуются дополнительные источники питания. Энергия аккумулируется за счёт входящих в состав металлов, что на выходе даёт необходимое напряжение. О «старте» продаж «умного» картофеля представители стартапа не сообщали, а вот о цене известно, что она составляет чуть менее 35 долларов.

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