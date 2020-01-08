Компания – производитель двигателей для Boeing заявила, что еще рано говорить о причинах катастрофы самолета МАУ в Иране

Компания CFM, которая производит двигатели для самолетов Boeing, заявила, что еще рано говорить о причинах катастрофы самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом пишет Reuters.
Компания заявила, что любые предположения относительно причин крушения являются преждевременными.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.
Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета.
Вечером 8 января из Киева в Иран отправится украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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