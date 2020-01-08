В ЕС рекомендовали прекратить коммерческие полеты над Ираком

Представитель агентства по авиабезопасности ЕС (EASA) Джанет Норткот сообщила, что EASA рекомендовало национальным авиационным властям Евросоюза прекратить коммерческие полеты над Ираком.
«В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», – сказала Норткот, передает РИА «Новости».
Он сообщила, что «несколько авиакомпаний отреагировали на риск, скорректировав свои маршруты».
Норткот сообщила, что EASA работает с Еврокомиссией и национальными властями стран ЕС «над полной оценкой ситуации, чтобы определить меры, необходимые для обеспечения безопасности авиации в регионе».
Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
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Последнее: Представитель агентства по авиабезопасности ЕС (EASA) Джанет Норткот сообщила, что EASA рекомендовало национальным авиационным властям Евросоюза прекратить коммерческие полеты над Ираком. «В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», – сказала Норткот, передает РИА «Новости». […]
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