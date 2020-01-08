Андрей Губин сообщил о том, что не собирается возвращаться на сцену

В конце 2019 года Тарас Ващишин пояснил о том, что звезда 90-х Андрей Губин даст большой сольный концерт. Однако совсем недавно сам певец рассказал о том, что не собирается возвращаться на сцену.

В прошлом году аранжировщик Тарас Ващишин сделал заявление о том, что сотрудничает с Андреем Губиным. Несмотря на то, что точных сроков возвращения знаменитого певца на сцену он называть не стал, заверил, что это обязательно произойдёт.

Звезда 90-ых завершил музыкальную карьеру в середине двухтысячных. Сейчас он ведёт закрытый образ жизни и не очень часто появляется на публике, в основном как член жюри на конкурсах. В редких интервью поп-музыкант утверждает, что записал несколько новых песен. Существует информация о том, что исполнитель страдает от проблем с нервной системой, что доставляет ему болевые ощущения в области лица. Поэтому новость о возвращении Андрея Губина приятно удивила его поклонников, которые даже просили предусмотреть стоячие места при продаже билетов на концерт.Однако фанаты обрадовались слишком рано.

«Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал,» — прокомментировал новость сам Андрей Губин.

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Последнее: В конце 2019 года Тарас Ващишин пояснил о том, что звезда 90-х Андрей Губин даст большой сольный концерт. Однако совсем недавно сам певец рассказал о том, что не собирается возвращаться на сцену. В прошлом году аранжировщик Тарас Ващишин сделал заявление о том, что сотрудничает с Андреем Губиным. Несмотря на то, что точных сроков возвращения знаменитого […]