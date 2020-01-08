Ксения Собчак возмутила подписчиков поздравлением с Рождеством

Ксения Собчак возмутила подписчиков своим поздравлением с Рождеством. Многие считают, что в этот раз знаменитость перешла черту, причислив себя к лику святых.

Экстравагантные выходки Ксении Собчак уже не раз шокировали общественность. Достаточно просто вспомнить свадьбу телеведущей, на которую она вместе с возлюбленным приехала на катафалке. В Рождество знаменитость решила поздравить интернет-пользователей, разместив на своей странице в Inatagram фотографию иконы. Однако подписчиков удивило не это. Общественный резонанс вызвала подпись, которую светская львица оставила под снимком. Собчак написала, что на фотографии зафиксированы Святая Ксения и Святой Константин, намекнув, по всей видимости, на себя и своего мужа Константина Богомолова.

«Ужас творит иногда, для чего эти дешёвые выдумки?!», «Святое семейство», «С юмором всё в порядке у Ксении…», «Святого в вас довольно мало, господа», «Оригинально однако», «Из крайности в крайность»,«Только вы совсем не святые», «С Рождеством! Действительно символично», — комментировали необычное поздравление подписчики Ксении Собчак.

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