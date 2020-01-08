Колин Фарелл исполнит роль Пингвина в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза

08.01.2020, 21:21, Разное

Популярный ирландский актёр Колин Фарелл получил роль антагониста Пингвина в киноленте «Бэтмен», премьера которого состоится в следующем году. Об этом в социальных сетях заявил режиссёр фильма Мэтт Ривз.
Впервые слухи о том, что ирландец получит роль Пингвина, появились еще осенью 2019 года. В итоге Фарелл и сыграет одного из главных противников Бэтмена. Во вселенной данного супергероя Освальд Честерфилд Кобблпот описывается, как человек невысокого роста с лишним весом.

Напомним, что Фарелл получил известность после роли в фильме Оливера Стоуна «Александр». Помимо него, в киноленте о супергерое снимется Роберт Патиссон, Зои Кравец и Пол Дано. В прокате картина должна появиться в середине 2021 года.



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