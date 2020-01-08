МИД Украины отчитал посла Польши за антибандеровское заявление

08.01.2020, 21:19, Новости дня

Чрезвычайный и полномочный посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий был приглашен в МИД Украины из-за его осуждающего заявления по поводу чествования в Киеве лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры.

«8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польши и государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики», – сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В МИД Украины также отметили необходимость конструктивного дипломатического сотрудничества двух стран «в области исторической памяти». «Договорились о конкретных шагах в этом направлении», – сообщили там, не уточнив, о каких шагах идет речь.

Напомним, 1 января по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры сторонники праворадикальных организаций провели в центре Киева факельный марш.

Позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион осудили это мероприятие.



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Последнее: Чрезвычайный и полномочный посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий был приглашен в МИД Украины из-за его осуждающего заявления по поводу чествования в Киеве лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры. «8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы […]

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