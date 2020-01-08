Исследование: На способность организма сжигать жир влияет наследственность

Ученые из Финляндии рассказали о недавно проведенном исследовании, в ходе которого были изучены близнецы с разной интенсивностью образа жизни. Полученные данные позволили определить, что наследственность влияет на способность организма сжигать жир.
В ходе масштабного исследования специалисты изучили 23 пары близнецов-мужчин. На протяжении определенного периода времени эксперты наблюдали за расходованием их организмами жира в состоянии покоя, а также при физических нагрузках, а именно при езде на велосипеде. В итоге ученые отметили, что в организмах близнецов, которые занимались спортом с разной интенсивностью, не было обнаружены никаких отличий в сжигании жира в состоянии покоя и при нагрузках.
Таким образом, исследователи предположили, что в процессе сжигания организмом жира наследственные факторы являются куда более значимыми, чем считалось ранее.
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Последнее: Ученые из Финляндии рассказали о недавно проведенном исследовании, в ходе которого были изучены близнецы с разной интенсивностью образа жизни. Полученные данные позволили определить, что наследственность влияет на способность организма сжигать жир. В ходе масштабного исследования специалисты изучили 23 пары близнецов-мужчин. На протяжении определенного периода времени эксперты наблюдали за расходованием их организмами жира в состоянии покоя, […]
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