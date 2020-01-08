Известны результаты первый проб лечения рака ультразвуком

08.01.2020, 21:14, Новости дня

Научные сотрудники Калифорнийского технологического института рассказали, что не так давно им удалось совершить первую попытку лечения рака ультразвуком. В результате выяснилось, что особая частота ультразвуковых волн имеет разрушающее действие на переродившиеся клетки.

Подробностями проведенного испытания поделились сами авторы методики. Исследователи из Лаборатории механики твердого тела приняли решение испытать ультразвуковые волны низких частот в борьбе с онкологией. Так было введено понятие онкотрипсии, которое представляет собой теорию о том, что раковые клетки уязвимы к низкочастотным волнам. Известно, что лучи высокой интенсивности способны разрушить не только раковые клетки, но еще и здоровые. Именно эта особенность лучей делала данный метод опасным для человека.

Тем не менее, в рамках эксперимента ученые достигли желаемой цели. Испытания намерены продолжить.



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