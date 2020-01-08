Ученые рассказали о новых свойствах кофеина

Американские исследователи заявили, что им удалось открыть новые уникальные свойства кофеина, о которых ранее никто не знал. Выяснилось, что кофеин замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.
Авторами исследования выступили эксперты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне. Они провели необычный эксперимент, в рамках которого лабораторные крысы в течение четырех недель получали кофеин из чая мате. Также часть животных получала чай мате без кофеина. Затем специалисты сравнили их состояния и обнаружили, что наличие в чае кофеина поспособствовало меньшему набору веса и жира. Кроме того, сотрудники Иллинойского университета отметили, что количество употребляемого кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.
Известно, что чай мате является напитком, который готовится из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые из Финляндии рассказали о недавно проведенном исследовании, в ходе которого были изучены близнецы с разной интенсивностью образа жизни. Полученные данные позволили определить, что наследственность влияет на способность организма сжигать жир. В ходе масштабного исследования специалисты изучили 23 пары близнецов-мужчин. На протяжении определенного периода времени эксперты наблюдали за расходованием их организмами жира в состоянии покоя, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рада приняла закон о беспрепятственном доступе Международного комитета Красного Креста к заключенным / 12 декабря
- Выросло число пострадавших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана / 18 декабря
- Ефимова пошутила по поводу решения ВАДА / 14 декабря
- Рогозин: Россия вернется к переговорам об участии в создании американской окололунной станции / 25 декабря
- Московская биржа открылась снижением / 29 ноября
- Умерла третья за два месяца молодая звезда корейской поп-музыки / 4 декабря
- Медведев: в обществе есть запрос на справедливость, но разногласия не решить на площадях / 5 декабря
- Календарь: 18 декабря — День мудрого клоуна — Юрия Никулина / 18 декабря