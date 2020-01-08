Ученые рассказали о новых свойствах кофеина

Американские исследователи заявили, что им удалось открыть новые уникальные свойства кофеина, о которых ранее никто не знал. Выяснилось, что кофеин замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.

Авторами исследования выступили эксперты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне. Они провели необычный эксперимент, в рамках которого лабораторные крысы в течение четырех недель получали кофеин из чая мате. Также часть животных получала чай мате без кофеина. Затем специалисты сравнили их состояния и обнаружили, что наличие в чае кофеина поспособствовало меньшему набору веса и жира. Кроме того, сотрудники Иллинойского университета отметили, что количество употребляемого кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.

Известно, что чай мате является напитком, который готовится из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского.

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