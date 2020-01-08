Мнение: Мужчина родил ребенка от женщины. Дожили!

Новости вроде того, что родители дают гормональные средства своему ребенку, который решил сменить пол, или то, что Анджелина Джоли помогает своей дочери стать парнем или то, что поженились трансгендеры – стали появляться в заголовках все чаще и чаще.

И вот теперь новость о том, что мужчина родил ребенка – немного шокировала общественность. Но, как оказалось, это не 21 век на дворе, когда технологии перевернули мир. Это история о том, как мужчина-трансгендер забеременел благодаря донорской сперме женщины-трансгендера.

Двенадцать лет назад свадебный фотограф Рувим Шарп сменил пол с женского на мужской. Несмотря на внешние изменения, женские детородные органы у него сохранились. Шесть же лет назад Рувим приостановил прием тестостерона и нашел в интернете женщину-трансгендера, у которой остались мужские половые органы. Используя донора, Рувим забеременел с третьего раза.

Он уже родил малышку Джейми, сейчас ей три месяца. Причем даже врач, который вел беременность Рувима – тоже трансгендер, а супруг беременного мужчины – небинарный гендере, он не расценивает себя ни как мужчина, ни как женщина.

«Потребовалось шесть лет, чтобы достичь этого, но теперь у нас на руках ребенок. Это и была конечная цель. Я, наконец, чувствую себя совершенным».

Похожий случай произошел еще пару лет назад, когда Томас Бити – в прошлом женщина – родил троих детей. По той причине, что после многочисленных операций тело Бити уже не может выдержать новую беременность, он надеется стать ещё раз матерью отцом в новом браке уже от жены. К тому же, Томас колесит по миру с мотивационными речами о том, как «полюбить себя».

Такими вот «совершенными» помогают себя чувствовать трансгендерам не только беременности и дети. В Италии мэром города Тромелло стал трансгендер – Джанмарко Негри. Родился он девочкой, которую звали Марией, и только четыре года назад он сменил пол. Об этом он не стесняясь рассказывал на предвыборной кампании. Его поддержали люди из ЛГБТ-сообщества, по его словам, выбрав его мэром, граждане поспособствовали развитию «более инклюзивной и свободной Италии».

Не могу сказать, что всё это политический ход – но смена пола явно пошла на пользу его кампании. Когда происходит такой большой бум в защиту прав трансгендеров и феминизма по всей Европе, быть «первооткрывателем» беременностей и должности мэра будучи трансгендером – самый топчик для «продвинутого» Запада.

Источник: Достало

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Последнее: Новости вроде того, что родители дают гормональные средства своему ребенку, который решил сменить пол, или то, что Анджелина Джоли помогает своей дочери стать парнем или то, что поженились трансгендеры – стали появляться в заголовках все чаще и чаще. И вот теперь новость о том, что мужчина родил ребенка – немного шокировала общественность. Но, как оказалось, […]