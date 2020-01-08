«Золотой глобус-2020», постскриптум: Сальма Хайек, Николь Шерзингер и другие в креативном видеофлешмобе

08.01.2020, 21:05, Разное

Им не нужно объяснять, как эффектно появиться на публике — в коротких роликах голливудские знаменитости продемонстрировали различные способы, а заодно вдоволь посмеялись над собой и своими вычурными нарядами.

К примеру, под подолом платья Лаверн Кокс нашлось место Саре Хайланд, Эшли Белл и Джейми Чанг. «Мэрри Поппинс теперь без работы» — такое шутливое название носит ролик.

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 6:27 PST

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Оказавшись в прокуренном лифте со Снуп Доггом телеведущая и бизнес вуман Марта Стюарт не нашла ничего лучшего, чем сделать сладкую паузу. Глядя на то, как соблазнительно она раскрывает маффин, сложно отказаться.

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 9:55 PST

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Устоять перед трехъярусным тортом не смогла и Хейли Бибер.

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Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)6 Янв 2020 в 11:11 PST

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На «Золотом глобусе» подтвердили свой роман Николь Шерзингер и Том Эванс — слухи о нем ходили в СМИ несколько месяцев. В лифте они исполнили парный танец.

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Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)6 Янв 2020 в 12:20 PST

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Когда двери лифта распахнулись, Сара Хайланд и ее жених Уэллс Адам  играли в твистер. 

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 9:47 PST

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Барби Феррейра, Мод Апатоу, Хантер Шефер и Сидни Суини были пойманы во время шуточной потасовки.

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 7:20 PST

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Нина Добрев и Сара Хайланд делали селфи вместе, прежде чем пятка Нины «застряла» в полу лифта. Но Сара не оставила подругу в беде и помогла ей выбраться.

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 6:44 PST

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Сальма Хайек была «застигнута врасплох», когда красила губы. А Наоми Уоттс застали обнимающей саму себя.

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 10:47 PST

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 10:44 PST

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На Алисию Милано в лифте напала жажда. Ну и, конечно, бокала, подходящего под вечернее платье, не нашлось — актриса жадно пила, сжимая жестяную банку. 

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 5:52 PST

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Конни Бриттон и Дилан МакДермотт тренировались бросать и ловить попкорн. А Джейми Чанг и ее муж Брайан Гринберг заключили выгодную сделку с искусством — приклеили банан скотчем к стенке лифта, обыгрывая  самую обсуждаемую инсталляцию прошедшей выставки современного искусства Art Basel.

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 5:43 PST

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Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)5 Янв 2020 в 8:42 PST

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Последнее: Им не нужно объяснять, как эффектно появиться на публике — в коротких роликах голливудские знаменитости продемонстрировали различные способы, а заодно вдоволь посмеялись над собой и своими вычурными нарядами. К примеру, под подолом платья Лаверн Кокс нашлось место Саре Хайланд, Эшли Белл и Джейми Чанг. «Мэрри Поппинс теперь без работы» — такое шутливое название носит ролик. […]

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