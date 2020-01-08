«Золотой глобус-2020», постскриптум: Сальма Хайек, Николь Шерзингер и другие в креативном видеофлешмобе

Им не нужно объяснять, как эффектно появиться на публике — в коротких роликах голливудские знаменитости продемонстрировали различные способы, а заодно вдоволь посмеялись над собой и своими вычурными нарядами.
К примеру, под подолом платья Лаверн Кокс нашлось место Саре Хайланд, Эшли Белл и Джейми Чанг. «Мэрри Поппинс теперь без работы» — такое шутливое название носит ролик.
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Оказавшись в прокуренном лифте со Снуп Доггом телеведущая и бизнес вуман Марта Стюарт не нашла ничего лучшего, чем сделать сладкую паузу. Глядя на то, как соблазнительно она раскрывает маффин, сложно отказаться.
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Устоять перед трехъярусным тортом не смогла и Хейли Бибер.
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На «Золотом глобусе» подтвердили свой роман Николь Шерзингер и Том Эванс — слухи о нем ходили в СМИ несколько месяцев. В лифте они исполнили парный танец.
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Когда двери лифта распахнулись, Сара Хайланд и ее жених Уэллс Адам играли в твистер.
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Барби Феррейра, Мод Апатоу, Хантер Шефер и Сидни Суини были пойманы во время шуточной потасовки.
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Нина Добрев и Сара Хайланд делали селфи вместе, прежде чем пятка Нины «застряла» в полу лифта. Но Сара не оставила подругу в беде и помогла ей выбраться.
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Сальма Хайек была «застигнута врасплох», когда красила губы. А Наоми Уоттс застали обнимающей саму себя.
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На Алисию Милано в лифте напала жажда. Ну и, конечно, бокала, подходящего под вечернее платье, не нашлось — актриса жадно пила, сжимая жестяную банку.
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Конни Бриттон и Дилан МакДермотт тренировались бросать и ловить попкорн. А Джейми Чанг и ее муж Брайан Гринберг заключили выгодную сделку с искусством — приклеили банан скотчем к стенке лифта, обыгрывая самую обсуждаемую инсталляцию прошедшей выставки современного искусства Art Basel.
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Последнее: Им не нужно объяснять, как эффектно появиться на публике — в коротких роликах голливудские знаменитости продемонстрировали различные способы, а заодно вдоволь посмеялись над собой и своими вычурными нарядами. К примеру, под подолом платья Лаверн Кокс нашлось место Саре Хайланд, Эшли Белл и Джейми Чанг. «Мэрри Поппинс теперь без работы» — такое шутливое название носит ролик. […]
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