Мощность и комфорт: Обзор 7-местного Mitsubishi Outlander 2020

Автомобиль Mitsubishi Outlander 2020 модельного года, презентованный относительно недавно, получил смешанные отзывы критиков из-за слишком массивного кузова и нестандартной отделки салона. Несмотря на это, компания уже собрала более 30 тысяч предварительных заказов на транспортное средство, даже не поступившее к официальным дилерам. Журналисты OANews составили перечень из основных фактов о Mitsubishi Outlander 2020, которые четко характеризуют модель.

Главной особенностью автомобиля являются минимальные изменения экстерьера. Прошлая модель имела классический вид с угловатыми фарами и большой решеткой радиатора, свойственными для кроссоверов и паркетников. Нынешняя вариация осталась практически такой же, но с немного увеличившимися габаритами. Изменения затронули дизайн блок-фар и нескольких других мелочей по типу спойлера на багажнике и колесных дисков. На задней части автомобиля появилась надпись S-AWC, которая говорит о наличии системы полного привода Super All Wheel Control с искусственным интеллектом, меняющим степень нагрузки на оси в зависимости от типа движения. На обычной дороге заметить функционал данной утилиты очень сложно. По словам специалистов, которые принимали участие в тест-драйвах, Super All Wheel Control ощущается только при езде на большой скорости по пересеченной местности. Благодаря смещению нагрузки с одной оси на другую рулевое колесо двигается очень плавно с минимумом обратной связи. Благодаря плавному разгону на поворотах теперь не нужно набирать скорость, так как автомобиль сам подстраивается под выполняемую операцию. Это особенно важно при наличии внушительных габаритов паркетника.

Mitsubishi Outlander 2020 имеет грузоподъемность в 655 килограммов, что почти на 100 килограммов больше, чем его 5-местный предшественник. Специалисты отмечают, что модель является идеальным автомобилем для семейных поездок, так как его главной особенностью считаются мягкость движения и тишина. Шумоизоляция в автомобиле выполнена на высоком уровне, ввиду чего даже при езде по бездорожью в салоне очень комфортно. До 100 километров в час транспортное средство способно разгоняться всего за 10 секунд. Под капотом автомобиля расположился силовой агрегат на 2,4 литра, что говорит о высоких мощности и проходимости. На поворотах автомобиль умеет «заворачивать хвостом», что делает процесс вождения значительно удобнее. По словам специалистов, так называемый «умный» полный привод действительно отражается на комфорте езды.



Особое внимание стоит уделить салону автомобиля, который в западных изданиях часто подвергают критике. Интерьер модели получил классическую обивку в пастельных тонах, выполненную из натуральных материалов. Мягкий пластик, красивая приборная панель и удобная торпеда делают транспортное средство очень комфортным. Среди недостатков многие эксперты выделяют обильное использование глянца и недостаточный диапазон регулировки руля при желании поднять его вверх.

Перемены в модели Mitsubishi Outlander 2020 затронули и электронную часть. Речь идет о наличии современной мультимедийной системы и блока климат-контроля. Они находятся в центре торпеды, что доступ к ним не только водителю, но и пассажирам. Блок «климата» получил принципиально новый дизайн. Все кнопки переключения режимов теперь выполнены из серебристого пластика и имеют большой размер. Функциональность мультимедийной системы или климат-контроля почти не изменилась в отношении предшественника, так как акцент был сделан именно на визуальную составляющую.



Серия Mitsubishi Outlander в свое время была одной из самых популярных в сегменте в странах бывшего СССР. Благодаря приемлемой стоимости и массе функциональных дополнений она отлично подходила для городского использования и поездок за город. Проходимость автомобиля увеличивается с каждым годом за счет использования современных технологий, что привлекает все новых пользователей. Версия Mitsubishi Outlander с 7 посадочными местами удивила потребителей вместимостью салона. Единственным недостатком модели по части комфорта езды большой компанией является немного уменьшившееся багажное отделение. Таким методом разработчики хотели компенсировать установку ряда дополнительных посадочных мест, которая не должна была повлиять на общие габариты.



В целом, модель полностью соответствует заявленным характеристикам и ценовой категории. Она отлично подходит для езды всей семьей, но и в условиях города будет чувствовать себя уверенно. Масса технических дополнений сделает езду комфортной не только для пассажиров, но и для самого водителя.

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Последнее: Автомобиль Mitsubishi Outlander 2020 модельного года, презентованный относительно недавно, получил смешанные отзывы критиков из-за слишком массивного кузова и нестандартной отделки салона. Несмотря на это, компания уже собрала более 30 тысяч предварительных заказов на транспортное средство, даже не поступившее к официальным дилерам. Журналисты OANews составили перечень из основных фактов о Mitsubishi Outlander 2020, которые четко характеризуют […]