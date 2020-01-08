Двигатель для ПАК ДА протестируют на «летающей лаборатории» на базе Ил-76

В конце текущего года запланировано начало тестирований двигателя для российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца новой генерации ПАК ДА. Испытания будут проводиться на «летающей лаборатории» на базе военно-транспортного самолёта Ил-76.

Согласно имеющейся информации, контракт на доработку лаборатории на базе ИЛ-76 уже заключён, поэтому к концу текущего года должен начаться этап наземной отработки двигателя для ПАК ДА, а через год запланировано его завершение. После этого «стартуют» и лётные испытания. В случае успешного проведения тестирований инновационный российский комплекс до 2027 года придёт на смену стоящим на вооружении Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.

На данный момент известно, что ПАК ДА позиционируется как дозвуковой и сможет нести значительно больше вооружения, в том числе ракеты класса «земля-воздух» и гиперзвуковое оружие. Инновационный двигатель сможет обеспечить самолёту полёт длительностью не менее 30 часов, устойчивость к низким и высоким температурам, стойкость к разрушительным факторам ядерного взрыва, а его срок эксплуатации определён на 12 лет, но в дальнейшем он может увеличиться ещё на 9 лет.

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